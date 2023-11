Hoe komt de winst van Wilders binnen bij Zahra, Henk en Imad? "Kom maar op, Geert"

Gemengde reacties op de historische overwinning van Wilders binnen de gekleurde gemeenschap van regio Alkmaar. Ook in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard kwam de PVV als grootste partij uit de bus. Henk uit Alkmaar is 'een beetje bang' na de uitslag, terwijl Zahra uit Heerhugowaard het juist helemaal met hem eens is: er moet radicaal iets veranderen in Nederland.

Foto: Henk en Zahra over winst Wilders - NH

Nederland heeft gesproken: 2,3 miljoen mensen kiezen voor de PVV van Geert Wilders. Hoewel hij heeft gezegd 'premier te zijn voor alle Nederlanders' en beloofd niet te zullen aandringen op anti-islamitische maatregelen, zoals een Koranverbod of een sluiting van islamitische scholen, blijkt dat niet uit zijn verkiezingsprogramma. Daarin staat onder meer: 'Wij zijn trots op onze cultuur, identiteit en tradities. Die moeten we dan ook behouden. Niet uitwissen. De linkse haat waarin helden uit onze geschiedenis worden beschimpt, wordt beëindigd. De excuses voor het slavernijverleden, zoals gedaan door de Koning, worden ingetrokken. Zwarte Piet blijft.’ En de 'linkse' publieke omroep? Die kan wel opdoeken, want de financiering wordt volledig beëindigd', staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Bovendien zou de verzorgingsstaat volgens de PVV vooral onder grote druk staan "door niet-westerse allochtonen, die massaal profiteren van onze uitkeringen en andere voorzieningen". Ook de druk in het onderwijs en de zorg zou komen door "de continue instroom van extra vreemdelingen." 'Vallen wij ook onder die Nederlanders?' Imad El Bouazzati van de Al-Mohsinien Moskee Langedijk bleef tot laat in de nacht wakker om de verkiezingsuitslagen te volgen. Dat er in Noord-Holland Noord zo massaal op de PVV is gestemd, werpt bij hem een hoop vragen op. "We lijken altijd zo'n tolerant land, is dat een illusie gebleken? Wilders wil de Nederlanders weer voorop zetten. Vallen wij ook onder die Nederlanders? Hij sluit moslims uit, dus wat doet dit met onze veiligheid?" We moeten vooral niet op de zaken vooruit lopen, vindt El Bouazzati. Toch maakt hij zich serieus zorgen als hij het PVV-verkiezingsprogramma leest. Op Wilders wensenlijstje staat namelijk nog steeds een Koranverbod en het sluiten van moskeeën en islamitische scholen. "Ik droom en denk in het Nederlands, maar ik ben ook moslim en daar ben ik trots op. Zijn we hier straks nog wel welkom? Hij wil minder Marokkanen, minder moslims. Dat hebben hij en zijn achterban duidelijk uitgesproken. Hoe gaan ze dat realiseren?" De grootste vraag die bij hem leeft, is: hoe gaan we hier als samenleving mee om? "We weten nu waar we aan toe zijn. De polarisatie in Nederland speelt al heel lang. Het is nu heel belangrijk om niet in angst te vervallen, maar in gesprek met elkaar te blijven. Bruggen blijven bouwen. Het is duidelijk dat Nederland een andere koers wil varen, maar we moeten het wel met elkaar doen."

Foto: Henk Heilbron kaasmarkt keti koti - Foto: Marco Schilpp