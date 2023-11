PVV overal in Zaanstreek-Waterland de grootste

In alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland is de PVV de grote winnaar. In Edam-Volendam heeft zelfs bijna helft van de mensen op de PVV gestemd. VVD en GroenLinks-PvdA eindigden op plek twee en drie. Lees hier wat opvalt aan de uitslag per gemeente.

Edam-Volendam

Bijna 43 procent in Edam-Volendam heeft op de PVV gestemd. En toch is er een groot verschil tussen Edam en Volendam. Zo reageren Edammers niet blij op de verkiezingsuitslag.

De tweede partij in de gemeente Edam-Volendam is de VVD, met slechts 15 procent. De nieuwe partij NSC komt op een derde plek met 9,8 procent. Het Mona Keijzer-effect is uitgebleven in Volendam, want BBB blijft steken op een vierde plek met 8,3 procent van de stemmen.

Waterland

In de gemeente Waterland is het verschil tussen PVV en GroenLinks-PvdA niet zo heel groot. Wilders is de grootste met 21,4 procent, gevolgd door Timmermans met 19,6 procent. De VVD komt op een derde plek met 19 procent.

Op dit kaartje kan je ook zien wat de uitslag was tijdens de vorige verkiezingen in 2021.

Landsmeer

In Landsmeer hetzelfde beeld als in Waterland. GroenLinks-PvdA staat op een tweede plek met 19,2 procent. Wilders gaat er met 25,4 procent van de stemmen van door. De VDD eindigt wederom op een derde plek, 18,7 procent.

Purmerend

Ook in Purmerend boekte Wilders grote winst met 32,4 procent. De VVD kwam op een tweede plaats met 17,1 procent en GroenLinks-PvdA op een derde plek met 13,2 procent.

Zaanstad

In de gemeente Zaanstad is de PVV ook de grote winnaar met 25,7 procent. De fractievoorzitter van de PVV in Zaanstad Peter van Heesen is tot zijn eigen verbazing gekozen in de Tweede Kamer. "Ik kan nog niet geloven", zegt hij aan telefoon, terwijl hij wacht op de trein naar Den Haag. "We komen vandaag als nieuwe fractie bij elkaar. Maar ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren."

Timmermans staat met 17,8 procent op een tweede plek, gevolgd door de VVD met 13,7 procent.

Oostzaan

Met ruim 30 procent steekt Wilders er ook in de kleinste gemeente Oostzaan met kop en schouders bovenuit. De gemeenteraad van Oostzaan moet over een maand de knoop doorhakken of het een fusie aangaat met Amsterdam, Zaanstad of Landsmeer. Of Oostzaan kiest ervoor om toch zelfstandig te blijven. Een fusie met Amsterdam, waar GroenLinks-PvdA met 33,6 procent de grootste is, zien de Oostzaners dan ook niet zitten.

Wormerland

En tot slot is in Wormerland de partij vanWilders ook de grootste geworden met 24,3 procent. VVD staat op een tweede plaats met ruim 18 procent, gevolgd door Timmermans met 15,7 procent.