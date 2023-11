Kwart Haarlemmermeerders staat achter Wilders

Dat ligt in lijn met de landelijke trend. De PVV wist 14 procent meer kiezers in de gemeente te overtuigen: tijdens de vorige landelijke verkiezingen in 2021 stemde 11 procent op de PVV.

Zo is er in de regio Haarlemmermeer gestemd

Waar Haarlemmermeerders tijdens die verkiezingen nog het meeste vertrouwen hadden in de VVD, verliest die partij nu aan steun en eindigt op een tweede plek. Van de 28 procent in 2021 levert ze bijna 7 procent in. De VVD is op dit moment wel de grootste in de gemeenteraad.

Minder linkse stemmers

Links doet het een stuk minder goed in Haarlemmermeer. GroenLinks/PvdA kreeg 12 procent van de stemmen. Dat is wel bijna 4 procent meer dan in 2021. Die partij is daarmee even groot als Omtzigts NSC, die in de gemeente ook zo’n 12 procent van de stemmen binnensleepte.

D66 verloor meer dan de helft van hun Haarlemmermeerse aanhangers en zakte van 15 naar 6 procent.