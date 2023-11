Les in Rijksmuseum voor Haarlemse pabo-studenten: "Rembrandt zou trots zijn"

Kijken naar licht en donker in De Nachtwacht of de gezichtsuitdrukking van Het meisje met de parel omschrijven. Met kennis van kunst kunnen leerlingen in het speciaal onderwijs zich beter uitdrukken en leren ze over het verleden. Daarom kreeg gisteren een groep Haarlemse pabo-studenten les over de kunst in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Pabo-studenten krijgen cultuureducatie in Rijks - NH

De Haarlemse pabo-opleiding is de enige in Nederland die docenten opleidt voor het speciaal onderwijs. Daar gaan leerlingen naartoe die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of vanwege gedragsproblemen extra ondersteuning nodig hebben. De groep studenten onder begeleiding van onder andere kunstdocent Jikke Ligteringen keek dan ook uit naar deze dag. Volgens haar is kunsteducatie belangrijk voor kinderen in het reguliere, maar misschien nog wel belangrijker voor kinderen in het speciaal onderwijs. "In Nederland communiceren we vaak via spraak of schrift", legt ze uit. "Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen zich soms mondeling of schriftelijk niet adequaat uitdrukken. Door hen bijvoorbeeld licht of donker te laten aanwijzen op een schilderij kan je toch met ze communiceren." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Pabo-studenten krijgen kunsteducatie in Rijks - Michael van der Putten/NH Media

De pabo-studenten kregen rondleidingen door het museum en workshops. Maar er waren ook sprekers, waaronder Maurits Huijbrechtse (26) die in een rolstoel zit.

"Het zou fijn zijn als docenten meer durven" Maurits Huijbrechtse, zat op speciaal onderwijs