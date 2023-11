Aalsmeer en Uithoorn kiezen voor Wilders, Amstelveen blijft trouw aan VVD

Amstelveners hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gisteren als vanouds het vaakst een VVD-bolletje ingekleurd. In buurgemeenten Uithoorn en Aalsmeer kozen mensen in navolging van de landelijke trend het meest voor de PVV van Geert Wilders. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen.

De VVD verloor wel iets aan steun in Amstelveen. Ongeveer 23 procent van de stemmen gingen naar de partij die ook in de gemeenteraad al jaren de grootste is. Tijdens de verkiezingen van 2021 was dat nog zo'n 26 procent. GroenLinks/PvdA is de tweede partij met bijna 21 procent van de stemmen. Tijdens de vorige verkiezingen stemde zo'n 13 procent van de Amstelveners op die partijen.

Zo is er in de regio Amstelland gestemd

Landelijke winnaar PVV is de derde in het rijtje: de Amstelveense steun voor die partij verdubbelde van 7 naar 15 procent. D66 leverde ook in Amstelveen flink in. In 2021 kreeg de partij 21 procent van de Amstelveense stemmen, daar blijft minder dan 10 procent van over.

Bekijk hier de voorlopige verkiezingsuitslag in Amstelveen

Nek aan nek in Aalsmeer

In Aalsmeer gaan de PVV en VVD nek aan nek met beide een kwart van de stemmen. Die uitslag zal voor de twee partijen heel anders aanvoelen. De VVD verliest steun en zakt van 32 procent naar 25 procent, terwijl de PVV een flinke slag slaat en meer dan dubbel zoveel stemmen krijgt als in 2021 (11 procent). Nieuwkomer NSC harkt 12 procent van de Aalsmeerse stemmen binnen.

Links doet het deze verkiezingen minder goed in Aalsmeer: GroenLinks/PvdA stijgt met 2,5 procent en haalt daarmee ongeveer 10 procent van de stemmen binnen. De Aalsmeerse steun voor D66 halveert: van 14 naar 7 procent.

Bekijk hier de voorlopige verkiezingsuitslag in Aalsmeer

Uithoorn kiest PVV

Uithoorn kiest iets duidelijker voor de PVV: de steun voor die partij is meer dan verdubbeld met 24 procent van de stemmen ten opzichte van 11 procent in 2021. De VVD levert 6 procent van de Uithoornse stemmen in en eindigt met 22 procent net achter de PVV.

De Uithoornse GroenLinks/PvdA-aanhang groeit met 4 procent naar 13 procent. Omtzigts NSC scoort 12 procent van de stemmen in Uithoorn. D66 duikt naar beneden, van 16 naar 7 procent.

Ouder-Amstel linksaf

Buurgemeente Ouder-Amstel kiest net als Amsterdam voor GroenLinks/PvdA. Die partij kreeg 23 procent van de stemmen, tegenover 13 procent tijdens de vorige verkiezingen. De VVD volgt met 20 procent, de PVV met 14 procent.

De opkomstpercentages in Amstelland liggen rond het landelijke gemiddelde van 78 procent.