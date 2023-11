Zaanse Peter van Haasen met voorlopige verkiezingsuitslag in de Tweede Kamer

Volgens de exitpolls van Ipsos heeft de PVV voorlopig de leiding genomen als grootste partij, met 35 zetels. Dit zou betekenen dat Peter van Haasen, de PVV-fractieleider in Zaanstad, een plek zou krijgen in de Tweede Kamer, aangezien hij op de 33e plaats op de lijst staat. De PVV heeft haar aantal zetels meer dan verdubbeld.

De exitpolls zijn voorlopige uitslagen en nog niet officieel. Het is mogelijk dat de PVV nog wat zetels verliest, en daarmee Van Haasen zijn plek. Of de Zaankanter daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt, is dus nog even afwachten.