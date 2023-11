In Castricum tellen vrijwilligers 'met het zweet op hun voorhoofd' de stemmen

De vrijwilligers zijn druk bezig met het tellen van alle stemmen in het gemeentehuis van Castricum. Teuntje Göbel telt mee en volgens haar is alles onder controle: "Zelfs de beveiliger helpt ons zelfs mee."

Tijdens het tellen van de stemmen van de vorige verkiezingen, verlieten volgens Göbel sommige pas rond 06.00 uur het gemeentehuis. Nu gaat dat beter: "We zijn nu alles aan het sorteren. We zien al grote stapels bij VVD, PvdA-Groenlinks, PVV en D66."

Een ding is zeker: de tellers hebben het druk. "Het is hier op dit moment een gekkenhuis. Het zweet staat op mijn voorhoofd." Göbel verwacht dat de uitslag in Castricum in lijn zal zijn met de landelijke exitpolls. Of dat gebeurt, dat zal morgenvroeg duidelijk worden.