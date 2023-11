Rijdende stembus scheurt hele dag door Haarlemmermeer: "Echt te gek dit"

's Ochtends begon de bus bij het treinstation van Nieuw-Vennep, s' middags reed hij naar de treinstations Zwanenburg Hoofddorp, waar de vrijwilligers het om acht uur voor gezien hielden. Het idee was om mensen tijdens hun reis van en naar huis de kans te geven om makkelijk te stemmen.

Volgens de voorzitter van het stembureau, Nathalie Goudsmit, is die missie meer dan geslaagd: "Er hebben al zoveel mensen laten weten hoe top ze het vinden dat ze straks niet nog extra van huis hoeven. En er zitten ook veel tussen die dachten eigenlijk al geen tijd meer te hebben om nog te kunnen stemmen. Door de bus kan dat alsnog.

Kiezers proppen

De van origine Amerikaanse schoolbus wordt gewoonlijk verhuurd voor onder andere huwelijken, maar was vandaag dus omgebouwd tot stembureau. Kwestie van een aantal banken eruit, een tafel voor de vrijwilligers erin, een enkel stemhokje en natuurlijk een stembus erin proppen en rijden maar.

Klein maar fijn, volgens Goudsmit: "Naast dat we het wat makkelijker maken voor kiezers is het ook wel een happening natuurlijk. Het is nogal wat anders dan een dorpshuis of sportclub." Die mening wordt gedeeld door reizigers die gebruik maken van de bus: "Ja ik vind het top dit. Ik wist niet zeker of ik op tijd in Amsterdam ging zijn, dus het was weer een zorg minder."