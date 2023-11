Kiesblog: PVV volgens exitpoll ruim de grootste, volg de uitslagen vanavond bij NH

Esther Hageman staat in de startblokken om te tellen vanavond. Bij de voetbalclub WSV 30 in Wormer wordt vanavond en morgen de hele dag gesteld. Vorige keer stond ze tot 3.30 uur te tellen. Of dat wel eens fout gaat? "Ja zeker", zegt Esther. "Ik heb elk jaar wel een foutje gehad bij het einde van de stemmen tellen." Ze hoopt dat het dit jaar met de nieuwe telformule beter gaat.