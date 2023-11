Kiesblog: PVV verdubbeld in Amsterdam, maar GL/PVDA blijft de grootste

Ook in Haarlem zijn de stemmen geteld: GL/PvdA is daar met afstand de grootste partij geworden. De gecombineerde lijst op links heeft daar 27,6 procent van de stemmen behaald. Op een tweede plaats staat de PVV, met 15,1 procent van de stemmen. Tijdens de vorige verkiezingen was D66 de grote winnaar in de provinciehoofdstad, maar die leveren nu meer dan de helft van hun stemmen in.