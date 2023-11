Een 'staatsbezoek' van de grote Franse keizer: zo kwam Napoleon te paard naar het kleine Muiden

De Franse keizer Napoleon Bonaparte kwam door heel Europa voor heel wat veldslagen, maar was zo'n tweehonderd jaar geleden ook op bezoek in Muiden. De statige Franse keizer kwam op een groot paard naar de vestingstad. En dat zonder wapengekletter, maar om zich bij te laten praten over de Groote Zeesluis van de stad.

Het zal de komende tijd weer vaak over Napoleon gaan, want vanaf vandaag draait de langverwachte film over Napoleon in de bioscoop. De film gaat vanzelfsprekend over de geschiedenis, onder het juk van de Franse keizer. Spoiler alert: een rol in de film speelt Muiden niet, maar hij was hier wel echt.

Volgens onderzoekers maakte Napoleon Bonaparte in oktober 1811 een korte rondreis door Noord-Holland. Hij kwam bij de Stadsschouwburg in Amsterdam en bracht een bezoekje aan Teylers Museum in Haarlem. Ook was hij op 21 oktober in Muiden, maar wat deed hij daar?

Op zoek naar sporen van de keizer

Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan Guus Kroon, stadsgids en geboren en getogen Muider. Hij neemt ons in bovenstaande video mee naar de plekken waar Napoleon is geweest en legt uit waarom hij hier was.

Extra speciaal: we spreken in de video ook een Muider sluismeester die een bijzondere connectie heeft met Napoleon.