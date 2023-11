Meteen verkocht na eerste blik in de trein: Hilversums echtpaar 65 jaar getrouwd

"Ik zag haar in de trein stappen en ik was meteen verkocht", lacht meneer. Wie het aan de heer Geluk vraagt, krijgt een duidelijk antwoord: het was liefde op het eerste gezicht. Maar het duurde even voordat de vonk oversprong. "Ik had hem niet gezien, ik wist het helemaal niet", vertelt mevrouw lachend.

Beveiligingssysteem

Het echtpaar heeft nog veel anekdotes over de beginjaren van hun liefde. Al is het maar over de verlovingsring.

De verloving zorgde er natuurlijk voor dat mevrouw van Barneveld een ring om haar vinger kreeg. 'Een soort beveiligingssysteem', noemt de heer Geluk het grappend. En of dit heeft gewerkt. Inmiddels is het paar zes kinderen, negentien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen verder en zijn ze nog steeds dolgelukkig met elkaar.