Chanel (18) is de jongste stembureau-vrijwilliger, Kees (88) de oudste

Ze is later op de dag begonnen en blijft dus om de stemmen te tellen: "De container begint al aardig vol te raken en gelukkig is er niks geks gebeurd vandaag. Tussendoor praat ik met de andere vrijwilligers. Het is heel gezellig."

De 18-jarige Chanel Boon werd vanmorgen gespannen wakker. Ze mocht vandaag voor het eerste stemmen én is vrijwilliger bij een stemlokaal Het Tolhuys aan de Zaan. "Ik wilde weten hoe alles ging. In het begin vond ik het spannend want ik wel de jongste. Maar nu is het leuk en het gaat goed", vertelt ze.

"De laatste verkiezingen was voor de Provinciale Staten en dat was een hoop werk want je kreeg twee stembiljetten. Ik was tot 2.00 uur in de nacht bezig om te tellen. Dat werd me wel te veel. In Zaanstad werken ze nu met shifts", legt hij uit.

De 88-jarige Kees Scheffer is de oudste vrijwilliger in de gemeente Zaanstad. Hij brengt de dag door in het stemlokaal in OBS Kogerveld. Hij helpt voor de derde keer.

Chanel bracht eerder vandaag haar stem voor het eerst uit: "En straks tel ik misschien mijn eigen stem. Dat is wel gek, maar het is zo". Bij de volgende verkiezingen is Chanel er weer bij. "Mensen die twijfelen of ze ook vrijwilliger willen worden, raad ik zeker aan het te doen. Geef je vooral op".

Kees koos voor de tweede shift, wat betekent dat hij om 14.00 uur vanmiddag is begonnen. "Als we straks klaar zijn om 21.00 uur dan vouwen we de stembiljetten open en gaan we tellen. Ik denk dat we tegen 23.00 klaar zijn. Dit is goed vol te houden. Maar het blijft koffiedik kijken natuurlijk", lacht hij.

Kees kijkt tot nu toe tevreden terug op de verkiezingen van vandaag: "We hebben weinig incidenten gehad. Een meneer wilde stemmen maar die had de stempas van zijn broer mee. Die hadden ze verwisseld. Dus ze mochten niet stemmen. Of hij nog terugkomt weet ik niet. Maar dat zijn van die dingen...die gebeuren", besluit hij.

