Stemmen in het Anne Frank Huis, maar toeristen voor dichte deur: "Dan maar naar Nemo"

Toeristen die vandaag het Anne Frankhuis wilden bezoeken hadden pech. Het museum was vandaag omgetoverd tot stembureau. En dat was voor het eerst. Na het uitbrengen van hun stem mochten bezoekers gratis het museum in, "Eindelijk geen rij, ik dacht ik pak m'n kans."

Stemmen Anne Frank Huis - NH Nieuws

Er staat een kleine en rij voor het Anne Frank Huis deze ochtend, maar niet zo'n lange toeristenrij als dat we gewend zijn naast het Achterhuis op de Prinsengracht. Het museum is vandaag namelijk van 9 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds alleen geopend voor Amsterdamse stemmers. En dat is voor het eerst. "Het is een feestelijke dag. Mensen mogen vandaag hun stem uitbrengen. En dat veel Amsterdammers dat hier doen zijn wij heel blij mee", vertelt Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting. Hoe het zo gekomen is legt hij uit: "Vrijheid en democratie zijn hele belangrijke elementen in onze missie. Daar gaat deze plek over, deze plek herinnert aan geschiedenis aan wat kan gebeuren als rechtstaat en democratie verdwijnen, dus in dat opzicht een hele logische plek", aldus Leopold.

"Als er een plek aangeeft waarom democratie belangrijk is is het dit museum wel" stemmer

De stemmers die langskomen maken er een uitje van. "Ik ben nog nooit in het Anne Frank Huis geweest. Echt een bijzondere locatie", vertelt een vrouw. Een andere Amsterdammer vertelt dat het niet de eerste keer, maar wel alweer een tijdje geleden, is: "De rijen zijn ongelooflijk en om als Amsterdammer daar nou hutje mutje tussen te gaan staan." De meeste stemmers vinden het een bijzondere ervaring om in het museum te stemmen: "Deze mensen zijn door een zeer antidemocratisch en gewelddadig regime vermoord als er een plek aangeeft waarom democratie belangrijk is, is het deze plek wel."

Teleurstelling Toch is er ook teleurstelling. Dat overheerst bij de toeristen. Zij hebben geen stempas en kunnen vandaag niet naar binnen. "Wat jammer. Dan maar naar Nemo", vertelt een jonge toerist. Ook een buitenlands stel komt niet binnen. "Ons plan was naar het museum te gaan, maar het is dicht vanwege de verkiezingen. We gaan nu naar de bloemenmarkt en Het Van Gogh Museum. Hopelijk is dat wel open."