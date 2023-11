A9 bij Amstelveen voor zoveelste weekend dicht door werkzaamheden

Wie door werkzaamheden aan de A9 al meerdere weekenden zuchtend en steunend in de file heeft gestaan, kan dit weekend misschien beter thuisblijven. De A9 gaat tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht het hele weekend in beide richtingen op slot. Verkeer moet rekening houden met maximaal een half uur vertraging.

De afsluiting voor doorgaand verkeer duurt tot maandagochtend 5.00 uur. Automobilisten die vanaf de A4 richting de A2 willen, zullen moeten omrijden via de A10. Dat levert naar verwachting maximaal een half uur extra reistijd op.

Lokaal verkeer

Al het verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en A2. Rijkswaterstaat houdt de op- en afritten zoveel mogelijk open. Lokaal verkeer in de richting van Schiphol/Haarlem kan het hele weekend gebruik maken van oprit 6 (Aalsmeer).

De andere kant op, richting Utrecht/Almere, blijven afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel) en afrit 5 (Amstelveen Stadshart) het hele weekend open. Automobilisten kunnen via Ask & Go een gepersonaliseerd reisadvies opvragen.

Tekst gaat verder onder de kaart met daarop de omleidingen.