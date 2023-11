Schiphol-bewakers verliezen baan na vrijlating verkeerde gevangene (die nog steeds spoorloos is)

De kantonrechter in Haarlem vindt de straf voor de werknemers niet onredelijk. De mannen hadden een grote verantwoordelijkheid en hebben hierbij steken laten vallen, vindt de rechter. Dit blijkt uit een vandaag openbaar geworden uitspraak.

De twee bewakers waren al 11 en 28 jaar in dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ze werkten bij Binnenkomst Afdeling Delinquenten (BAD), waarbij ze verantwoordelijk waren voor de ontvangst en het vertrek van gevangenen.

Verkeerde gevangene

In de avond van 17 augustus kregen de bewakers de opdracht een gedetineerde vrij te laten. Doordat ze de procedures niet correct volgden, lieten ze een verkeerde gevangene – met dezelfde achternaam – vrij. Toen het Detentiecentrum Schiphol de fout een dag later ontdekte, stuurde ze snel een nieuw arrestatiebevel eruit.

Deze man loopt nog steeds vrij rond, staat in de uitspraak. Het is onbekend wat hij heeft gedaan om in de gevangenis te belanden. Wel is bekend dat in het detentiecentrum op Schiphol voornamelijk drugskoeriers en mensen zonder geldige verblijfsvergunning vastzitten.

