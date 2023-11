Boor dwars door duinen Wijk aan Zee voor XL-stopcontact op zee

Netbeheerder TenneT is vorige week vanaf het strand bij Wijk aan Zee begonnen met het boren van een reusachtige kabelgoot. De tunnelbuis is honderden meters lang en heeft een doorsnee van tachtig centimeter. De gang loopt op dertig meter diepte onder de duinen door en is nodig om stroom van windmolenparken op zee aan land te brengen.

Foto: 'Zandkasteel' bij Wijk aan Zee vormt basis voor mega-boorinstallatie - TenneT

Gps gestuurde boorinstallatie De tunnel wordt geboord door twee enorme elektrische boormachines aan weerszijden van de duinenrij die naar elkaar toe boren. De ene boormachine staat opgesteld op een verhoogde werkplek, een zandkasteel dat is opgeworpen op het strand, aan de overkant van de duinen staat een vergelijkbare installatie in beeldenpark Een Zee van Staal. Tekst gaat verder onder de video.

TenneT boort 'kabelgoot' onder de duinen door - NH Nieuws

Op dertig meter onder de grond ontmoeten de beide boren elkaar. Een technisch hoogstandje dat mogelijk is dankzij nauwkeurige gps-besturing van de boorinstallaties. "Er is begonnen met het boren van een smalle gang. De boren hebben elkaar inmiddels op dertig meter diepte ontmoet, gelukkig ging dat goed", vertelt Richard Koenders, omgevingsmanager bij TenneT. Met steeds grotere boorkoppen wordt de tunnel in stappen ruimer gemaakt, net zolang tot die groot genoeg is. Vervolgens wordt de achthonderd meter lange kunststofbuis door de tunnel getrokken. De buis ligt al klaar op het terrein van Tata Steel. Zandkasteel De zandberg op het strand was nodig om ervoor te zorgen dat beide boormachines op dezelfde hoogte aan het werk zouden gaan. Dat was noodzakelijk om het wegvloeien van de boorvloeistof te voorkomen. Want om de boorschacht open te houden, wordt er vloeibare klei in gespoten en als het ene gat lager is dan het andere loopt de vloeistof eruit. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Boorinstallatie boort kabelgoot onder de duinen bij Wijk aan Zee - TenneT

"De beide boren hebben elkaar op dertig meter diepte onder de grond ontmoet" Richard Koenders, omgevingsmanager TenneT

'Stopcontact op zee' De kabels die in Wijk aan Zee aan land komen, worden verbonden met het zogenoemde 'stopcontact op zee' dat TenneT volgend voor de kust gaat plaatsten. Dat 'stopcontact op zee' moet gezien worden als een soort boorplatform waar de stroom, opgewekt door windturbines, verzameld wordt. Van daaruit wordt het via kabels naar de vaste wal getransporteerd. Kabeltje trekken Om die stroom vanaf 2026 bij Velsen aan land te brengen, worden volgend jaar twee elektriciteitskabels in de zeebodem ingegraven. Achter de duinen worden deze zeekabels met 'grote kroonstenen' gekoppeld aan de kabels op land. Die kabels komen dan via de tunnel, die nu geboord wordt, terecht in het transformatorstation bij Wijk aan Zee. Daar wordt de 'windmolenstroom' omgevormd tot bruikbare hoogspanning.

"Wij dagen iedereen uit het werk zo origineel mogelijk te fotograferen" Richard Koenders, omgevingsmanager TenneT

Fotowedstrijd Niet iedereen zal enthousiast zijn over het werk op het strand, natuurliefhebbers fronzen waarschijnlijk hun wenkbrauwen bij het zien van het industriële geweld op het strand. "Maar er zijn ook liefhebbers van dit soort spectaculaire projecten", vertelt Koenders. Voor die liefhebbers is als bij eerdere in het oog springende projecten een fotowedstrijd georganiseerd. "Wij dagen iedereen uit het werk op het strand zo origineel mogelijk te fotograferen." “Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd”, laat Roos Jurriens namens het team van TenneT in Wijk aan Zee weten. “Het enige dat je hoeft te doen, is je mooiste foto’s mailen. Inzenden kan tot en met 22 december 2023 via [email protected]. Een deskundige jury kiest een winnaar en de hoofdprijs is 150 euro. Van de foto's wordt te zijner tijd ook een tentoonstelling samengesteld. Eind volgende maand wordt de boorklus op het strand afgerond. In het voorjaar worden dan twee aansluitende sleuven gegraven op het strand. In de zomer is er niets meer te zien en is het strand bij Wijk aan Zee weer voor zonaanbidders en wandelaars, belooft TenneT.