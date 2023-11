Wie doet zoiets: kat gedumpt in dichtgeplakte kattenbak

Dierenambulance Amsterdam heeft vorige week een gedumpte kater gevonden in Osdorp. Het beestje zat in een dichtgeplakte kattenbak met twee plastic tassen en werd aangetroffen op een parkeerplaats.

Op de parkeerplaats staat de kattenbak goed in het zicht. "De collega die de kattenbak aantrof, gaf aan dat deze echt midden op het parkeerterrein stond, het was dus echt bedoeld om gevonden te worden", vertelt Eelco Miedema van de Dierenambulance Amsterdam aan AT5. "Hij zat in een kattenbak met kattengrit en dat was schoon, daaruit kunnen we opmaken dat hij er niet heel lang in zat."

De kater was niet gechipt en daarom is het lastig te achterhalen wie de voormalige baasjes zijn. "Dit is een misdrijf en daarom melden wij dit soort dingen ook echt bij de politie, dan is het aan hun wat ze eraan doen."