Van zwevers tot overtuigde stemmers: "Kijk zo even op de lijst en kies een naam die goed voelt"

Of de bijna 600.000 stemgerechtigde Amsterdammers vandaag allemaal hun stem komen uitbrengen is nog maar de vraag. Ze kunnen in ieder geval terecht op 496 stembureaus verspreid door de stad. AT5 bezocht vandaag een aantal stembureaus om de stemming te peilen.

In 't Zonnehuis in Noord druppelden de kiezers vanochtend binnen. De voorzitter van het stembureau was om 10.00 uur in ieder geval al positief gestemd. "We zitten nu op 150 stemmers, alleen op dit bureau. Ik weet niet wat de buren aan de overkant hebben, maar de opkomst is goed".

Sommige kiezers lieten hun stem tot op het laatste moment afhangen van hun gevoel in het stemhokje. "Ik kijk zo even op de lijst en dan kies ik een naam die goed voelt", vertelt een jonge vrouw. "Dat doe ik eigenlijk altijd, voel ik me het beste bij." Andere stemgerechtigde in Noord waren van tevoren zekerder van hun zaak. 'Ik ben totaal geen zwevende kiezer, nee, ik weet wel wat ik wil".

De voorzitter schatte in dat het drukker was dan voorgaande jaren. "Het wordt zeker tellen geblazen, maar we komen altijd op nul uit, dus dat is goed."