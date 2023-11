Toenemende onrust in Heemskerk: "Is het nu wachten op explosie nummer vier?"

De onrust en het gevoel van onveiligheid nemen toe aan de Raadhuisstraat in Heemskerk. Het noodbevel waarmee de burgemeester een woning in de straat afsloot, is nu door de rechter geschorst, waardoor de bewuste bewoner zijn woning weer in mag. En dat roept vragen op in de buurt. "Ik vind het verbazingwekkend."

De Raadhuisstraat in Heemskerk is dit jaar driemaal opgeschrikt door explosies bij een toegangshal van de portiekflat. Als reactie hierop besloot burgemeester Luijten op 14 november die woning in de flat te sluiten. Twee explosies konden direct gelinkt worden aan de bijbehorende brievenbus van deze woning. Dat besluit draaide de rechter echter terug. Die vond het politierapport, waar de burgemeester zich op heeft gebaseerd, te mager om vast te stellen dat de bewoner daadwerkelijk het doelwit was. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Toenemende onrust aan de Raadhuisstraat: "Het is wachten op explosie nummer vier?" - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Ongelofelijk Dat besluit valt niet lekker bij bewoners van het flatgebouw, vertelt bewoner Jan. "Iedereen staat versteld. Als bewoners willen we de koppen bij elkaar steken, want dit is te gek voor woorden. Dat een rechter het dak boven iemand zijn hoofd belangrijker vindt dan de veiligheid van de bewoners..." Jan kan er met zijn pet niet bij. "Er is drie keer een bom af gegaan, waarvan twee keer gericht op die brievenbus. De persoon in kwestie wil niet meewerken aan onderzoek van de politie en heeft een crimineel verleden. Wat wil je als rechter nog meer? Dan maak je de veiligheid van de bewoners hier echt ondergeschikt."

"Iedereen staat versteld! Als bewoners willen we de koppen bij elkaar steken, want dit is te gek voor woorden" Buurtbewoner Jan

Effect op nachtrust Het besluit heeft grote impact op de gemoedstoestand van bewoners. "Het geeft een onrustig gevoel. Nu die woning weer open is denk je: hoelang gaat het nog duren voor er weer iets gebeurd?", zegt bewoonster Tineke. Een andere buurman die anoniem wil blijven slaapt er slecht van. "Dan denk ik: heeft het wel zin om te slapen of is er straks weer een knal?"

Actie Jan vindt de situatie frustrerend en heeft daarom een mail gestuurd naar de flatbeheerder in de hoop dat die maatregelen treft. "Financieel gezien word je helemaal door de molen gehaald als je hier wil wonen, maar voor de rest... Kunnen ze niet vragen naar een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)?", vraagt hij zich af.

"Ik vind het bizar dat mensen denken dat de explosies op mij gericht zijn, vanwege die brievenbus" Bewoner wiens woning was gesloten

De bewoner die aan de explosies wordt gelinkt, kijkt daarentegen raar op van alle heisa en is zich van geen kwaad bewust. "Ik vind het bizar dat mensen denken dat de explosies op mij gericht zijn, vanwege die brievenbus. Dat is onzin. Ik heb er niks mee te maken", zegt hij verontwaardigd.

In gesprek Burgemeester Luijten benadrukt dat hij ondanks het besluit van de rechter de veiligheid en rust van de bewoners vooropstelt. Momenteel wordt er afgewogen of de gemeente nog andere maatregelen kunnen inzetten. Morgen heeft de burgemeester bewoners uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan.