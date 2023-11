Beelden vrijgegeven van nepbezorgers die woning Stadionweg overvallen

De politie heeft beelden verspreid van twee mannen die verkleed als bezorger deze zomer een woning aan de Stadionweg in Zuid hebben overvallen. Mensen die de overvallers herkennen worden verzocht zich te melden.

De overval vond zaterdag 25 augustus rond 17.30 uur plaats. Volgens de politie gingen de daders 'doordacht te werk'. "Ze doen zich voor als postbezorgers om toegang tot de woning te krijgen. Eenmaal in het appartement bedreigen ze meteen de bewoners met een vuurwapen en worden zij vastgebonden."

Ze hebben verschillende waardevolle spullen, waaronder sieraden, meegenomen en zijn gevlucht in een witte bestelbus. De politie zette nog een helikopter in om die bestelbus te vinden, maar dat lukte niet meer. Wie meer informatie over de daders heeft kan zich ook anoniem melden.