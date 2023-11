Zaanse senioren stemmen dicht bij huis en verwachten verandering: "Reuring in de pot"

Bij verzorgingshuis Pennemes in Zaandam stemmen de bewoners dicht bij huis. Even het stemformulier meenemen op weg naar de eetzaal en halverwege in de hal wachten de stembureauleden al. Veel senioren stemmen al jaren op dezelfde partij, maar na deze spannende verkiezingsdag verwachten ze wel flinke veranderingen in Den Haag.