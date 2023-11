Noord-Holland aA nl De griezelige berenklauw is heel erg lekker, er valt veel te smullen in de wegberm

"Dat is duizendblad, de verse blaadjes smaken peterselie-achtig, erg lekker hoor." Op weg naar de Noorder-IJplas in Amsterdam Noord is ecoloog Joost Janmaat meteen begonnen met verzamelen. "Wel even uitkijken voor de hondendrollen hoor." Dat advies nemen we ter harte. Liever nog gaan we even verderop kijken om wat lekker spullen te verzamelen waar Pieter Kok iets moois mee kan maken.

Foto: Stephan met stadsecoloog Joost op berenklauwjacht - NH Nieuws

De grote verrassing van vandaag is de berenklauw. "De grote of Amerikaanse berenklauw is linke soep. Die veroorzaakt zonneallergie met dikke blaren als gevolg. Maar de Europese berenklauw is een ander verhaal, die kan je gewoon eten." En hop, daar steekt Joost een jong vers blaadje berenklauw in zijn mond. De tekst gaat verder na de foto

Foto: Zaadjes van berenklauw zijn een smaakmaker! - NH Nieuws

En dan de zaadjes van de berenklauw, die zijn zo bijzonder! "Kijk, deze zaadjes zijn inmiddels bruin, dus helemaal uitgerijpt.", zegt Joost terwijl hij een oude bloemkroon in zijn hand pakt, "Proef maar." Wow! Echt, je weet niet wat je proeft. Sinasappel, kruidnagel en koriander; er flitst van alles door mijn hoofd. Daar gaat Pieter heel blij van worden. De tekst gaat verder na de foto

Foto: Koken in de stal van Smit in Stompetoren - NH Nieuws

Pieter heeft inmiddels zijn keuken opgezet in de stal van de familie Smit in Stompetoren. Die heeft naast koeien in de stal ook een winkel aan huis: Smit's Boer en Goed. Pieter kijkt er verlekkerd rond: "Wat een mooie knolselderij. Spruitjes! Die gaan we grillen, dat wordt heerlijk. En heb je een entrecote of zo?" Pieter wil graag kijken of een gebakken patisson net zo smaakt als biefstuk, zoals Stephan beweert. De tekst gaat verder na de foto

Foto: .Soep van knolselderij met duizendblad en berenklauwzaad - NH Nieuws

Ingrediënten Knolselderijsoep met salsa verde van berenklauw 1 knolselderij 1 ui 1 liter kippenbouillon 3,5 dl room 30 spruiten ½ pattison (of andere zachte pompoen soort) Een paar paddenstoelen Boter Verse bol knoflook Tabasco Peper en zout Wat groene kruiden, duizendblad, Amerikaanse berenklauw (let op wat je plukt!!) (als je niet zelf plukt, neem wat peterselie, munt en andere zachte kruiden) Witte wijnazijn Olijfolie evt. een mooi stukje rundvlees (biefstuk of entrecote) extra benodigdheden: staafmixer

Uiteindelijk staat Pieter te koken tussen de koeien. Buiten stormt en regent het, binnen vult de stal zich met de lucht van een heerlijke soep.