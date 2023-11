School en stembureau in één: deze kinderen mogen zelf ook het stemhokje verkennen

Vanaf je achttiende krijg je een stempas op de mat, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat kinderen niks hoeven te weten over de verkiezingen en de democratie in ons land. Bij basisschool de Windwijzer in Den Helder leren de kinderen over zetels, partijen en debatten en mogen ze op de verkiezingsdag ook een kijkje nemen bij het stembureau in hun eigen gymzaal.

In de Noordkop zijn er vandaag een aantal scholen waar ook gestemd kan worden. Zo zijn er in Schagen twee scholen met stemhokjes en in Den Helder zelfs vier. Bij basisschool de Windwijzer in Den Helder is de gymzaal vandaag omgetoverd tot stembureau en is de directeur Bart Oud vandaag ook de voorzitter.

De kinderen leren tijdens het vak burgerschap over de politiek in ons land en vandaag kunnen ze even meekijken wat er tijdens zo'n dag in een stembureau precies gebeurt. "Daar besteden we in de lessen veel aandacht aan en dan is dit een stukje democratie in de praktijk. En als we daar bij kunnen zijn dan laten we die kans niet voorbij gaan", vertelt teamleider van de bovenbouw Maarten Udo.

Rood potloodje

De kinderen luisteren aandachtig als directeur Bart Oud vertelt wie er in ons land allemaal stemgerechtigd is, wat je mee moet nemen als je gaat stemmen en hoeveel partijen er op het immens grote stemvel staan. "Ik vind het ook wel leuk om erover te leren want ik vind het ook erg interessant", vertelt leerling Saar.

En na afloop krijgen de kinderen ook nog een aandenken aan hun les in het stembureau: iedereen mag een rood potloodje meenemen.