Inwoners uit Beets stemmen niet anders na ophef over vluchtelingenopvang

In Beets is de opvang van vluchtelingen het gesprek van de dag. Ook bij het stembureau in het dorpshuis. Toch zeggen weinig bewoners anders te stemmen nu de omstreden opvang in hun achtertuin komt op een voetbalveldje achter de kerk. Zo gaat Ursula van Bronswijk vandaag strategisch stemmen. "De overheid heeft gefaald onder Rutte. Dus voor mij geen VVD."

Begin november werden de bewoners ineens geconfronteerd met de komst van 12 wooncontainers op een sportveld in het hart van het dorp. "Wij zijn niet tegen het opvang van Oekraïners maar niet op deze plek. Dit is het speelterrein van onze kinderen. Beets is een lintdorp en kinderen kunnen niet op de hoofdstraat spelen. Dat is levensgevaarlijk." zegt Annet Worp.

"Weet je wat het is?", zegt Ursula van Bronswijk, "Er zijn geen voorzieningen. Er rijdt geen bus, er zijn geen winkels. Het enige dat hier is, is een dorpshuis en dit veldje. Voor een opvang zijn binnen de gemeente Edam-Volendam veel betere locaties te vinden."