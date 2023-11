Hagelstenen en buien: komende vrijdag onstuimig weer en harde windstoten

Wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het op deze verkiezingsdag nog zacht en droog is. Daar zal op de laatste werkdag van deze week verandering in komen. Het wordt vrijdag guur: er vallen regelmatig buien en is er kans op hagel.

Code geel

Het KNMI meldt dat ze naar verwachting code geel gaan afgeven. In het Waddengebied zal een stevige wind staan: er wordt een windkracht van 7 tot 8 verwacht. In het noorden is "een grote kans" op windstoten tot honderd kilometer per uur.

Daarbij zorgt de noordwestenwind voor hoog water. Rijkswaterstaat laat weten dat ze mogelijk voorzorgmaatregelen nemen. "Dan moet je denken aan reguliere maatregelen, zoals het sluiten van bijvoorbeeld de Hollandse IJsselkering", laat een woordvoerder weten. Dit Deltawerk staat in de provincie Zuid-Holland.

Natte sneeuw

Morgen is het met maximaal 13 graden voorlopig de laatste zachte dag. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Vrijdag overdag daalt de temperatuur verder naar 7 graden. Dan begint ook het onstuimige weer. Op enkele plekken valt zelfs natte sneeuw. "Dat is wel minimaal", zegt NH-weerman Jan Visser. "Je moet een loep erbij pakken om het te zien."