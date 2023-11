Drie vrouwen opgepakt voor inbraakgolf met designertassen en sieraden in Amstelveen

Drie vrouwen zijn zaterdag 11 november opgepakt voor een golf aan inbraken waarbij sieraden en designertassen zijn buitgemaakt. De politie heeft de gestolen spullen - die ze in hun woningen hebben gevonden - in beslag genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwen de woningen betraden aan de achterzijde. De ene keer via de schuifpui, de andere keer via de keukendeur. Na de zoektochten door de woningen gingen ze ervandoor met gestolen designertassen en sieraden.

De politie in Amstelveen startte na meerdere aangiftes van inbraak een onderzoek. "We hebben in dit onderzoek veel gerechercheerd, buurtonderzoeken gedaan en camerabeelden bekeken," schrijft het basisteam op Instagram.

In de afgelopen twee maanden is er zeven keer een melding van diefstal uit een woning gedaan, meldt de politie aan NH. De locaties van de woningen waren verspreid door heel Amstelveen. Eén diefstal vond plaats in de avond, één in de nacht en de andere vijf inbraken vonden plaats op klaarlichte dag.