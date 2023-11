Stemmen als een speer in Hoorn door dubbele stembureaus

Eindeloos in de rij staan om je stem uit te mogen brengen, dat willen ze niet meer in Hoorn. Daarom zijn er op vijf verschillende locaties in de stad niet één maar twee stembureaus naast elkaar ingericht. Bij de afgelopen verkiezingen, die van afgelopen maart voor de Provinciale Staten, stonden kiesgerechtigden soms wel twee uur in de rij voordat ze aan de beurt waren.

Geen wachtrijen tijdens het stemmen in Hoorn dankzij dubbele stembureau's - NH Nieuws

De multifunctionele accommodatie De Kreek is één van de plekken waar zo'n dubbel stembureau is opgetrokken. Bij binnenkomst in het gebouw worden stemmers opgevangen door vrijwilligster Esmee Veenstra. "Ik loop een beetje heen en weer tussen beide lokalen", legt Esmee uit. "En dan kijk ik of ze bijvoorbeeld in het ene lokaal druk zijn met een volmacht die er niet goed uitziet. En als het bij het andere bureau wat rustiger is, stuur ik de stemmer daar naartoe. Zo probeer ik het een beetje te verdelen."

"Vorige keer hebben we anderhalf uur in de rij gestaan" stemmer in Hoorn

Een wat oudere stemgerechtigde die even na elven het stembureau aandoet, kan het nieuwe concept wel waarderen. "Vorige keer hebben we anderhalf uur in de rij gestaan. Dat was 's avonds. Het regende en het was hartstikke koud. Op een gegeven moment ging het stembureau dicht. Dus dan heb je een vet probleem."

Succesformule Voor de eerste test, het spitsuur van vanochtend, is het dubbele stembureau geslaagd. "Het was goed te doen", blikt Veenstra terug. "We hadden verwacht dat het om half acht, toen we open gingen, storm zou lopen. Er stond weliswaar een rijtje, maar het was te doen. We zitten naast twee basisscholen. We dachten: rond half negen kunnen we onze borst natmaken. Maar ook dat viel mee."

Ook snellere telmethode Ook het tempo van het stemmen tellen, iets waar gemeente Hoorn bij de afgelopen verkiezingen tevens negatief in uitblonk, zou deze keer beter moeten gaan. "We tellen dit jaar in eerste instantie alleen op partij en niet óók op naam", zo vertelt vrijwilliger Veenstra. "Dus als het goed is, zijn we dan ook wat eerder klaar."