Forum voor Democratie grootste onder Noord-Hollandse leerlingen bij scholierenverkiezingen

Bij de scholierenverkiezingen in Noord-Holland gisteren is Forum voor Democratie (FvD) het grootst geworden met 13,33 procent van de stemmen. Groenlinks/PVDA volgt op korte afstand en haalde 13,09 procent van de stemmen.

In totaal brachten 19.425 scholieren en mbo-studenten hun stem uit. De scholierenverkiezingen worden georganiseerd door Prodemos. "Je leert het meest over verkiezingen door zelf te ervaren hoe verkiezingen werken", schrijven zij op de website. De scholierenverkiezingen worden daarom zo georganiseerd dat het stemproces vergelijkbaar is met die van de échte verkiezingen.

Op de derde plaats eindigde de VVD met 12,71 procent van de stemmen. De landelijke winnaar van de scholierenverkiezingen is de PVV. De partij van Geert Wilders krijgt 25 zetels van de scholieren en Forum voor Democratie 21.

Regiocollege in Zaandam

Het regiocollege in Zaandam deed ook mee aan de verkiezingen. Studenten van het vak Burgerschap moesten hun stem verplicht uitbrengen en zij maakten Denk de grote winnaar.

