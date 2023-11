Boer Jan uit Zuiderwoude laat z'n stem horen: "De VVD luistert, maar hoort je niet"

In de peilingen staat de BBB niet bovenaan. Over de nummer één is hij helder: "De VVD luistert, maar hoort je niet." Hij houdt zich dan ook niet te veel vast aan wat er nu voorspeld wordt. "Vandaag ben je de grootste, morgen lig je in het afvoerputje."

Met Caroline van der Plas heeft hij alle vertrouwen in verandering. "Je moet het zien als een boer. Zij is aan het boeren. Ze gaat gewoon haar gang." Volgens Jan is dat haar sterke punt en pas 'echt regeren'.

Volgens de boer is tijdens het demonstreren een partij ontstaan. Achter de spandoeken om precies te zijn. Hij vroeg zich, samen met veel andere boeren, af hoe ze dit zo vol gingen houden. "We hadden een democratische dictatuur de afgelopen jaren", reflecteert Jan. Hij vervolgt: "Dat was helemaal dichtgetimmerd."

Mona Keijzer

Over Mona Keijzer, nummer 2 van de BBB heeft boer Jan ook zijn mening klaar. "Ze is door Rutte weggestuurd. Dat is de doodsteek van het CDA geweest, die laten iemand vallen. Dat doe je niet." Volgens Jan komt Keijzer vol vuur terug bij de BBB.

"Ongeacht hoeveel zetels de BBB heeft, als ze erin zitten en ze sluiten een deal met andere partijen, als normale mensen, dan komen ze heel ver", vertelt de boer die 90 koeien heeft.

Toekomst

Over het stikstofprobleem hoor je niet veel meer. "Het is niet zo belangrijk meer. Dat komt door de stroom asielzoekers, want uit de hand loopt", zegt Jan. "Ze willen de limiet halen in 2035 qua stikstof. In 2030 zijn er tekort boeren in Nederland. Ze stoppen of ze gaan naar het buitenland."

Jan zijn stem gaat dus naar BBB: "Het is eerlijke politiek en daar ga ik voor. Wij willen een democratisch verhaal en geen democratisch dictatuur. Ze moeten met elkaar tot een standpunt komen. We willen een vrij Nederland en ons niet laten regeren door Brussel." In Mona en Caroline gelooft Jan het meest. "En als het echt fout gaat trappen we weer in de barricades."