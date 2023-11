Moolenburgh stemt in kazerne om vrijwilligers naar de brandweer te lokken

De Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh (CDA) was er vroeg bij vanochtend. Het was nog donker toen hij zijn stem uitbracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat deed hij in de brandweerkazerne in Zandvoort-Noord.

Het is voor het eerst dat de brandweerkazerne was ingericht als stembureau. Het neemt die rol over van het circuit van Zandvoort, waar bij de laatste verkiezingen kon worden gestemd. Het was niet zonder had reden dat de eerste burger van de badplaats juist bij de brandweer zijn 'democratische plicht' vervulde. De brandweer in Zandvoort heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers.

''Wie gaat stemmen in de kazerne wordt langs het materieel geleid en krijgt zo een goed inzicht in wat de brandweer allemaal doet'', zegt een woordvoerder van de gemeente. ''We hopen op die manier mensen geïnteresseerd te krijgen in het werk bij de vrijwillige brandweer.''