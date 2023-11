Stemmen bij zonsopkomst op Stationsplein Haarlem: "Als ik de trein maar haal"

De stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen gingen om 7.30 uur vanochtend open. Bij de twee stembureaus in een grote tent op het Stationsplein in Haarlem stonden al veel mensen klaar om hun stem uit te brengen.

Het is fris, maar gelukkig is het droog. Voor de ingang van stembureaus 77 en 78 op het Stationsplein staan al zo'n 25 mensen te wachten tot de deuren openzwaaien. Stempassen en identiteitsbewijzen al in de hand. Binnen worden de rode potloodjes nog even klaargelegd.

Een man staat te trappelen van ongeduld: "Nog zes minuten. Ik moet zo met de trein naar Amsterdam, die gaat om 7.42 uur." Dat moet lukken, hij is nummer twee in de rij. Hij weet ook al wat hij gaat stemmen: "Maar ik vind het deze keer wel lastig, normaal ben ik er eerder uit."

Zonsopkomst

Terwijl de zon opkomt en de hemel roze kleurt, is het tijd: de deuren gaan open. De eerste in de rij veroorzaakt direct een kleine opstopping: hij brengt naast zijn eigen stem ook twee stemmen bij volmacht uit. Het controleren van de drie stempassen duurt heel even.

De voorzitter van het stembureau heeft er zin in: "Ik kijk alleen niet echt uit naar het tellen vanavond. Vorige keer duurde dat tot half vier 's nachts. En dan zit je er dus al vanaf zeven uur 's ochtends."

De man die de trein naar Amsterdam moet halen, deponeert zijn stembiljet in de grote grijze container en steekt zijn duim op: "Gelukt!" En hij beent met grote stappen richting de ingang van het station.

De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur vanavond open. Daarna worden direct de stemmen per partij geteld. Morgen volgt een tweede telronde: dan worden de stemmen per kandidaat geteld.