File op A9 richting Amstelveen door ongeluk voorbij

De enorme file op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen is voorbij. Door een ongeluk ontstond er ruim een uur vertraging voor knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten tussen Uitgeest en het knooppunt. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt uitgezocht. Rijkswaterstaat laat weten dat meerdere hulpdiensten werden ingezet. Een berger haalde de betrokken auto's weg.

Kapotte auto op A7

Naast de enorme vertraging op de A9 was er ook een file op de A7. Door een kapot voertuig op de A7 bij de afrit Avenhorn in de richting van Zaanstad was er ruim een halfuur vertraging. Ook hier was een rijstrook dicht. Inmiddels is ook daar het verkeer op gang gekomen