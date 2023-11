LIVEBLOG: NH stemt voor de Tweede Kamerverkiezingen, stembureaus zijn geopend

Ligt de stempas klaar? Vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het eerste stembureau van de provincie ging vannacht om 0.00 open in Castricum. Andere stembureaus gaan om 7.30 uur open en om 21.00 weer dicht. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het Noord-Hollandse verkiezingsnieuws.