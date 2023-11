LIVEBLOG: NH stemt voor de Tweede Kamerverkiezingen, eerste stemmen zijn uitgebracht

NH-radioverslaggever Sjoerd Hilarius neemt een kijkje op een bij een bijzonder stembureau in Amsterdam, Kinderboerderij De Werf. De rode loper is al uitgerold. Een kiezer vindt het heel leuk dat het op de kinderboerderij kan. "We brachten hier vroeger jaren ons konijn en je kunt nou stemmen. Echt geweldig!" Voor of na het stemmen kunnen de diertjes ook nog even geaaid worden. "Daar word je toch blij van?", zegt de stemmer.