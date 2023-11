Gaan inwoners uit deze Zaanse arbeidersbuurt dit keer wél naar de stembus?

In de Zaanse Rosmolenwijk was de opkomst bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen het laagst van heel Zaandam. Hoe kijken de inwoners naar de verkiezingen morgen en gaan ze dit keer wel stemmen?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ging zo'n 55% van de Rosmolenbuurt naar de stembus, het laagste percentage van heel Zaandam. In de rest van de gemeente Zaanstad was de opkomst een stuk hoger, zo'n 77%. Winnaars van de verkiezingen waren toen de VVD, D66 en de PVV.

Aan de vooravond van de verkiezingen lijkt het scenario van 2021 zich niet te herhalen. Een hoop inwoners reageren zelfs verbaasd wanneer zij horen dat de opkomst bij de vorige verkiezingen zo laag was. "Bij de stembus kom ik altijd de hele buurt tegen. Mijn vrouw stemt, mijn buurman ook. En zo moet het, want stemmen is een recht. Er zijn hele oorlogen gevoerd om te kunnen stemmen," zegt David.

In het buurtcentrum zit Tinie Wik, samen met haar handarbeidwerkgroep. De groep van 7 vrouwen hebben een 'knutselmiddag' en bespreken vast de verkiezingen van morgen. Wik snapt wel dat de opkomst de vorige keer laag was in de Rosmolenbuurt, maar verwacht dat het morgen anders zal zijn. "Mensen zijn het zo zat om bedonderd te worden, nu grijpen ze de kans om voor iets anders te stemmen."

Arbeiderswijk

De Rosmolenbuurt is een oude arbeidswijk, waar de afgelopen jaren is een hoop is veranderd. Zo werd in 2017 een groot deel van de buurt gesloopt, en staan er voor komend jaar ook weer een hoop huizen op de nominatie voor de sloop. Op de plek van de gesloopte woningen zijn nieuwe appartementen en huizen verrezen, die volgens een anonieme buurtbewoner een stuk duurder zijn dan de oude huizen.

Volgens een bewoner die liever anoniem wil blijven stemmen mensen in de arbeiderswijk nou eenmaal minder vaak. "De bewoners van deze buurt zijn hier veelal wat ouder en hebben doorgaans een kleine portomonnee. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Onderwerpen als duurzaamheid, electrisch rijden, daar hebben zij gewoon geen boodschap aan."

'Kijk', zegt een andere voorbijganger, 'wat de mensen hier in de brievenbus krijgen, gooien ze zo weer weg. In deze wijk is de wereld ver weg. En dat merk je, want hier zie je niemand flyeren. Politieke partijen steken geen energie meer in de Rosmolenbuurt, want het heeft toch geen zin. Mensen stemmen hier niet'.

Laat je horen

Nandra hoopt dat haar buren morgen wél naar de stembus gaan. "Ik stem altijd en morgen neem ik iedereen mee naar het stemlokaal. Mijn man, mijn zoon, iedereen moet stemmen. Laat je horen, dat is het belangrijkste."