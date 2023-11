Vandaag verkiezingen voor Tweede Kamer, hier kun je stemmen

Op deze kaart zijn alle stembureaus te vinden. De gemeente had het streven om op 500 meter afstand van elke volwassen Amsterdammer een stembureau te hebben, maar dat lukte met name aan de randen van de stad niet altijd. Ook zijn sommige verpleeg- of verzorgingshuizen sinds de coronacrisis terughoudend met het huisvesten van stembureaus.

Niet op Centraal Station

Het Centraal Station werd tijdens een aantal vorige verkiezingen ook gebruikt als stemlocatie, maar dit jaar niet. Ook op andere treinstations in de stad kan vandaag niet gestemd worden. De NS laat weten dat dat een keuze van de gemeente was. Volgens een woordvoerder van gemeente was er geen specifieke reden voor en zijn er genoeg stembureaus elders in de stad.

Opvallende locaties zijn dit jaar het Anne Frank Huis, het Van Gogh Museum en de Westermoskee. De gemeente liet ook weten dit jaar extra aandacht te hebben voor daklozen en jongeren.