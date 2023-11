Zaanse Cindy heeft spijt na ophef over SBS6-verkiezingsdebat: "Ik ben geen racist"

Cindy Slaper van der Werff is sinds vorige week een bekende Nederlander geworden. Tijdens het SBS6-verkiezingsdebat raakte de Zaanse in opspraak omdat ze na een felle discussie met partijleider Timmermans, klapte voor partijleider Wilders. Cindy en het programma worden verweten dat ze als PVV-aanhanger in het publiek zat en de kijkers dat niet wisten. Zelf schrikt Cindy van alle berichten op tv en sociale media, tegen NH vertelt ze haar verhaal.

Cindy is een bekend gezicht in Zaandam en zet zich al jaren in voor minderbedeelden. Met haar stichting 'Prakkie Over 075 Zaandam' haalt ze broden op bij bakkers en deelt deze uit aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Na de verkiezingsuitzending van SBS is ze opeens een bekende Nederlander geworden. "Eerst kreeg ik veel positieve berichten, maar wat ik nu allemaal lees."

PVV-aanhanger

Vorige week ontstond er veel commotie over de Zaanse. Cindy zat in het publiek en werd gepresenteerd als iemand met een kleine portemonnee. Tijdens het verkiezingsdebat op SBS raakte ze in de clinch met PvdA-leider Timmermans. Toen PVV-leider Wilders later reageerde, klapte Cindy hem hard toe. Het programma, maar ook Cindy zelf, werd partijdigheid verweten. Later vielen veel mensen op sociale media over een foto van Cindy met Wilders in het vliegtuig naar Hongarije, en werd beweerd dat ze goud geld verdiende met een kattenfokkerij.