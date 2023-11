Zaandam heeft zijn eigen verkiezingen: bewoners kunnen meestemmen over wijkplannen

In Zaandam wordt er druk campagne gevoerd door verschillende bewoners uit de wijken Poelenburg en Peldersveld. Zij hebben de kans dat hun plan wordt uitgevoerd door woningcorporatie Parteon. Hilda Kuiters hoopt dat het voetbalveld voor haar deur wordt voorzien van hogere hekken, terwijl Sadegül Güneş gaat voor een mooi tuinhuisje bij de buurttuin.

Foto: Hilda Kuiters wil graag hogere hekken bij het voetbalveld voor haar flat - NH Nieuws

Woningcorporatie Parteon heeft 20.000 euro beschikbaar gesteld, dat wordt verdeeld over de winnende plannen. Er zijn er in totaal zes. Via de website www.bewoneraanzet.nl kunnen bewoners stemmen. Vorig jaar was er een vergelijkbare actie en die werd volgens Parteon goed ontvangen, vandaar dat er nu weer gestemd kan worden op andere plannen. Hilda Kuiters woont al 17 jaar in Poelenburg en is blij dat ze de bres op kan voor de buurtkinderen. Ze woont in een flat aan de Wachterstraat en de voetbalkooi voor haar deur voldoet prima, behalve de hekken eromheen. Die zijn achter het doel wel hoog, maar aan de zijkanten niet. En daar staat op een meter of acht wel een rij auto's geparkeerd. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Lage hekjes bij het voetbalveld aan de Wachterstraat in Zaandam - NH Nieuws

"Er komen vaak genoeg boze automobilisten", zegt ze. "Deuken en krassen, het is meer dan eens voorgekomen." Ze heeft zelf geen auto, "Maar als ik er een had, zou ik hem hier niet parkeren. Vooral als het hier heel druk is. Het is hier heel leuk en de kinderen zijn hier vaak ook hartstikke blij, maar ze willen ook graag dat het voetbalveldje dicht gaat, zodat de bal niet meer op de weg komt en de bewoners er geen last meer van hebben."

Tuinhuisje Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn er nog niet heel veel stemmen uitgebracht op de verschillende plannen. Hilda heeft 'slechts' 45 stemmen binnengehaald. Het plan om een tuinhuisje te bouwen in de buurttuin in Poelenburg krijgt voorlopig meer handen op elkaar met 118 stemmen. Sadegül Güneş vindt dat daar nog wel wat bij kan. Ze is helemaal in de ban van de actie. "Landelijke verkiezingen zijn spannend, maar dit is nog spannender. Dit gaat om je eigen buurt, om je eigen buurttuin." Waarom moet dat tuinhuisje er komen? "Nou, het is niet altijd droog in Nederland", zegt ze met gevoel voor understatement. Dan, serieus: "We willen graag een tuinhuisje met een toilet en een keuken waar we lekker kunnen koken. Wat we hier oogsten, willen we in de keuken bereiden. En dan samen aan tafel gesprekken voeren, en barbecueën als het mooi weer is." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Sadegül Güneş wil graag een tuinhuisje in de buurttuin Poelenburg - NH Nieuws

Ze houdt van de buurttuin, dat is duidelijk. "Voor mij als stadsmens is dit iets magisch. Ik heb een kleinkind, die vindt het hier nog leuker dan ik. We vermaken ons hier heel erg. Kinderen moeten ook weten dat de groenten niet zomaar uit de supermarkt komt." De andere plannen waarop gestemd kan worden zijn hier te bekijken en tot en met 30 november kan er gestemd worden. Op 11 december wordt de uitslag bekendgemaakt.