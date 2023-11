Bewoners Weespersluis tegen nieuwe plek noodschool: "Enige stukje groen hier"

Zowel Weespse kinderen als hun ouders zijn tegen de plannen van de gemeente om een tijdelijke school neer te zetten op een grasveld midden in de nieuwbouwwijk Weespersluis. De school is bedoeld om aan het begin van het nieuwe schooljaar plek te bieden aan 160 nieuwe leerlingen. Maar volgens de bewoners zijn de alternatieve locaties niet goed genoeg onderzocht.

Buurtbewoners willen ook meer voorzieningen in de wijk, maar zijn ontevreden over de toegewezen locatie van de school. "Dit is het enige stuk groen waar kinderen met een bal of een frisbee los kunnen gaan", vertelt buurtbewoner Thijs Grond. Daarnaast is de buurt bang voor overlast. "Het is hier helemaal niet geschikt voor de chaos die het gaat opleveren", zegt Grond.

Tijdens een bewonersbijeenkomst vorige week gaven de wethouders antwoord op vragen van bewoners. De reden voor deze locatie heeft volgens van Dantzig te maken met de snelheid waarmee de school er moet komen, de verkeersveiligheid en de afstand tot de school voor de kinderen. Hij stelt dat het geen perfecte noodlocatie is, maar wel een die er moet komen als oplossing voor het probleem dat de afgelopen jaren is ontstaan. Grond blijft sceptisch. "Dit probleem speelt al jaren, en ineens is er haast", aldus de bewoner.

Niet alleen de uitkomst, ook over het proces is de buurt ontevreden. Volgens omwonenden zijn ze niet voldoende betrokken geweest bij het besluit en zijn er betere alternatieven. "Er staan onwijs veel gebouwen leeg in de omgeving, dus je kan prima een paar klassen tijdelijk onderbrengen in tijdelijke gebouwen", aldus Grond. Ook buurtbewoner Rosanna Kuin denkt dat er betere opties zijn: "Bijvoorbeeld in een leeg bestaand gebouw, aan de rand van de wijk."

De buurt laat het er dan ook niet bij zitten en is een petitie gestart, die is inmiddels zo'n zeshonderd keer ondertekend. "Wat wij willen is dat de wethouders teruggaan naar de tekentafel en met de bewoners en met het stadsbestuur gaan nadenken over een locatie die beter geschikt is. Er zijn echt betere opties", aldus Kuin.