Verkiezingsdag of niet: voor de nummer 48 van de VVD is het een gewone werkdag

Het is een spannende dag voor Bas de Wit (30) uit Andijk. De nummer 48 op de VVD-lijst maakte ondanks zijn bescheiden plek op de lijst flink campagne in West-Friesland. De verkiezingsdag is voor hem ongetwijfeld een hectische, maar wat blijkt: voor De Wit is het een reguliere werkdag.

Posters, spandoeken, flyers. Je kon de laatste weken amper om Bas de Wit heen in West-Friesland. Met de slogan 'Den Haag kan wel een Westfries gebruiken' probeerde hij zoveel mogelijk stemmers aan zich te binden. De campagne betaalde hij grotendeels uit eigen zak. "Gelukkig ben ik ook wat geholpen door enkele lokale sponsors", zegt De Wit.

Nummer 48 dus. Er moet wel een wonder gebeuren wil dat voldoende zijn voor een plek in de Tweede Kamer. "Je wordt in ieder geval gezien door de partij", zegt De Wit. "Er zijn in heel Nederland veel kandidaten en we kunnen niet allemaal op plek 25 staan."

Drie keer Andijk aan stemmers nodig

Om via voorkeursstemmen gekozen te worden, moet je 18.000 stemmen behalen. Dat staat gelijk aan bijna drie keer het inwonersaantal van Andijk. "Dat is natuurlijk best wel veel. Ik moet het hebben van een goede uitslag voor de partij. En dan maar hopen dat we met de VVD weer in de regering komen, dat er wat mensen doorschuiven en dat ik uiteindelijk aan de beurt ben voor een zetel in Den Haag. Want dat is wel mijn uiteindelijke doel."

Hij heeft flink zijn best gedaan, de afgelopen weken. Zo werden er 6.000 flyers rondgedeeld, stond hij in winkelcentra, sprak hij talloze mensen en was zijn hoofd te zien langs wegen en op plakplaatsen. Hij schiet in de lach. "Of ik mijn eigen hoofd nog kan zien? Op een gegeven moment is het ook wel weer mooi dat het klaar is."

