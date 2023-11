Raadslid maakt zich zorgen over drugsgebruik onder jongeren: "Zelfs mijn dochter van net 16 kent 3-MMC"

Drugsproblematiek onder jongeren lijkt te worden wegeschoven door de gemeente Beverwijk en daar maakt Annemarie Deen, raadslid van Samen Lokaal, zich ernstig zorgen over. Maandag diende ze daarom vragen in bij de gemeente, want volgens haar mag hier alles behalve lichtzinnig over worden gedaan. "Dit gaat om de toekomst van onze jongeren hè!"

Vorige week maandag publiceerde NH Media twee artikelen over de drugsproblematiek onder jongeren in Velsen en Beverwijk. Waar Velsen ons voor het artikel te woord wilde staan, hield Beverwijk de boot af. En dat is vreemd, vindt ook Deen. "Dit onderwerp zou altijd op de agenda moeten staan."

Foto: 3MMC - ANP

Deen zit nu zo'n anderhalf jaar in de gemeenteraad. In die periode heeft het thema drugsproblematiek nooit op de agenda gestaan, vertelt ze. "Jongeren komen natuurlijk wel ter sprake, maar niet direct dít onderwerp." En dat vindt ze eigenlijk best frappant. "We hebben in Beverwijk echt wel een probleem met jeugdcriminaliteit en als dit daar direct of indirect mee te maken heeft, dan moeten we daar toch bovenop zitten."

Huidige aanpak Ze vraagt zich af wat er momenteel concreet wordt gedaan. "Het lijkt niet dat Beverwijk zich net zo'n zorgen maakt als de burgemeester van Velsen. Er wordt hier misschien gedacht: 'Ach joh, dat loopt wel los'. Maar als we hier te laks mee omgaan, moeten we dat veranderen." Deen voegt toe: "Zelfs mijn dochter wist wat 3-MMC was (een populaire designerdrug, red.) en dat vind ik best heftig. Ze is net 16!"

Prangende vraag Met haar vragen hoopt Annemarie Deen helderheid te krijgen over de huidige aanpak en wil ze een spiegel voorhouden met de prangende vraag: "Zijn wij wel zo alert?" "Ik vind het raar dat er is toegezegd dat er om de twee jaar een rioolonderzoek wordt uitgevoerd en dat vervolgens niet wordt gedaan, terwijl er gewoon crystal meth in het water zat!", aldus Deen. Moedige Moeders, die familieleden van verslaafden bijstaat, in blij met de aandacht van Deen. "Er is nu al meer actie ondernomen, nu hopen met de druk van buitenaf dat er iets meer gaat gebeuren."