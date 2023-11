Donovan lijmde zijn kunstgebit met secondelijm, maar krijgt nu gratis een nieuwe

Haarlemmers die de tandarts niet kunnen betalen, hadden vandaag geluk. Ze konden gratis hun gebit laten verzorgen in de mobiele kliniek van 'Dokters van De Wereld'. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Het was druk bij Stem in de Stad in het centrum van Haarlem.

Valerie van Munster, één van de tandartsen, had er haar handen vol aan. Twee cliënten van HVO-Querido en twaalf van Stem in de Stad nemen vandaag plaats in de tandartsstoel. Onder hen Donovan. Hij loopt al een tijdje rond met een bovengebit dat op breken staat. Eén hoestbui en de prothese barst in tweeën. Hij heeft tevergeefs geprobeerd de breuk met secondelijm te dichten. Donovan klaagt over pijn aan zijn tandvlees. ''Eten doet zeer'', zegt hij. ''Ik ben al zeven kilo afgevallen.''

Nieuwe prothese

Valerie vindt al snel de oorzaak. Door Donovans 'herstelwerkzaamheden' is zijn kunstgebit scheef komen te zitten. De oplossing is een nieuwe prothese. Die krijg hij binnenkort gratis aangemeten. Valerie is één van de lokale tandartsen die ook de vervolgbehandeling vrijwillig uitvoeren. ''Mooi om te doen'', zegt ze. ''Dan kan Donovan weer lachen én eten.''

Basispakket

Met de behandelingen willen de tandartsen, behalve mensen met een smalle beurs helpen, ook de aandacht vragen van de politiek voor dit probleem. ''Verwaarloosde mondzorg kost de maatschappij elk jaar drie miljard euro'', zegt Caroline van Wingaarden van 'Dokters van de Wereld.' Mondzorg moet terug in het basispakket van de zorgverzekeraars.''