Pestvogel trekt veel bekijks in Hoorn: "Iets ultiems voor de vogelliefhebber"

Met z'n typische kuif en prachtige felle kleuraccenten is het een opvallende verschijning: de pestvogel die vanuit Scandinavië is neergestreken in Hoorn. En zijn bezoek is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Al dagen wordt het buurtje waar hij is neergestreken, bezocht door tientallen vogelspotters, overal vandaan. Gewapend met indrukwekkende camera's wordt naarstig geprobeerd de zangvogel vast te leggen.

De pestvogel die gesignaleerd is in Hoorn trekt veel bekijks - NH Nieuws

De 72-jarige Hans Roosenbrand, afkomstig uit de buurt van Assen heeft er zelfs een rit van zo'n honderdtachtig kilometer voor over om de pestvogel te fotograferen. Hij wordt niet teleurgesteld: met zijn indrukwekkende 600 millimeter-lens weet 'ie het beestje haarscherp in close-up vast te leggen, een prestatie die nog altijd iets met de fotograaf doet. "Dan volgt er een vreugdehuppeltje van binnen, zeg maar", zo beschrijft Hans lachend zijn gevoel.

Wanneer de winter zich aandient, doet de van oorsprong in Scandinavië levende pestvogel met enige regelmaat ons landje aan, omdat in de eigen streken het voedsel schaarser wordt. Het exemplaar weet precies waar hij zijn moet: in een straatje in het Venenlaankwartier weet de vreemde vogel wel raad met de bessen die daar in de boom groeien. Het levert een mooi schouwspel op voor de vogelspotters.

"Het is zo'n grappig gedrag, hangend aan een takje, besjes eten", zo omschrijft vogelspotter Anna Stelloo wat ze ziet. "Soms gooit hij er één in de lucht, dan zie je zo'n besje door de lucht vliegen. Hij schrokt die dingen op. Dan heeft hij zo'n keel. Dat is gewoon komisch."