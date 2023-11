'Maestro'-kandidaten klaar voor concert met harmonieorkest De Herleving in Zwaag

In cultureel centrum De Plataan in Zwaag hebben de drie winnaars van een 'Maestro'-kavels de afgelopen weken druk gerepeteerd met harmonieorkest De Herleving. Dinsdagavond was de laatste avond waarop Arjen, Carla en Kiona konden oefenen. "Het is nog best spannend", zegt Annie Balk van het orkest. "Maar we hebben er allemaal heel veel zin in."

Harmonieorkest De Herleving uit Zwaag stelde eind vorige maand drie kavels beschikbaar voor de dorpsveiling. Tijdens de avond werd er flink geboden om het harmonieorkest te leiden, en hadden Arjen Huizinga, Carla Bot en Kiona Leeuw de hoogste bieding. Met de prijs kregen zij een eigen baton en twee muziekstukken die zij met De Herleving instuderen.

De afgelopen weken zijn de kandidaten individueel, maar ook met dirigent Rolf Hoogenberg en met het orkest aan de slag gegaan. "Dat was voor alle kandidaten nog best spannend", licht Balk toe. "Want er komt best veel op ze af, en krijgen veel indrukken. Maar ze genieten er wel van, en vinden het een geweldige ervaring. Het is een mooie mix van kandidaten geworden."

Stress

Arjen, die een verstandelijke beperking heeft en al jaren fan is van De Herleving, heeft nog best veel stress ervaren bij het instuderen van de stukken. "Zijn zus vertelde ons dat als zij dit van tevoren hadden geweten, ze hem waarschijnlijk niet opgegeven hadden. Maar hij vond het erg leuk, en wij als orkest ook."

Niet alleen voor de 'Maestro'-kandidaten was het flink wennen, ook het orkest moest met een nieuwe dirigent leren omgaan. "We hebben zelfs een keertje op ons kop gekregen van onze dirigent Rolf", lacht Annie Balk. "Want we moesten niet als orkest de dirigent leiden, maar ons laten leiden door de dirigent. Dus alle foute aanwijzingen moeten we gewoon opvolgen, niet oplossen door alsnog de goede noot of iets op tijd te spelen."

Nog geen duidelijke favoriet

Alle drie kandidaten zijn gisteravond voor een laatste keer met het harmonieorkest bij elkaar gekomen voor de laatste repetitie. Daar hebben Arjen, Carla en Kiona alle details met dirigent Rolf Hoogenberg doorgenomen, en hun muziekstukken met het orkest nogmaals gespeeld.

Wie zich aankomende zaterdagavond tot winnaar mag uitroepen tot 'Maestro', is nog de grote vraag. Een favoriet is er afgelopen weken niet uitgekomen. "Het is volledig afhankelijk van de deelnemers, hoe zij het er vanaf brengen", zegt Balk. "Dat maakt het ook leuk voor het publiek en de jury. Wij hebben er in ieder geval ongelooflijk veel zin in."

Voor het concert van harmonieorkest De Herleving en de 'Maestro'-wedstrijd zijn nog kaarten beschikbaar. Deze zijn op de avond zelf, zaterdag 25 november, verkrijgbaar aan de deur van partycentrum De Witte Valk in Zwaag. De avond begint om 20.00 uur