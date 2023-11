Mogen gedetineerden stemmen in de Zaanse bajes?

Iemand bedreigen, een moord of verkrachting: gedetineerden zitten om verschillende redenen vast in Justitieel Complex Zaanstad. De grootste gevangenis van Nederland heeft zo'n 1.000 gedetineerden, maar mogen die vandaag ook op hun favoriete politieke partij stemmen?

Foto: Gevangenis zaanstad - Maaike Polder / NH Nieuws

Het is voor gedetineerden niet mogelijk om fysiek zelf te stemmen, tenzij ze met verlof zijn. Wel kunnen ze gebruik maken van een volmacht. Dit kan via de achterkant van de stempas of door een schriftelijke volmacht te geven via een machtigingsformulier. Of daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt, is volgens gemeente Zaanstad niet duidelijk. Ten Veen: "Wij kunnen geen persoonsgegevens terughalen van de kiezers en wat zij hebben gestemd, in verband met het stemgeheim. Dus ook niet of een kiezer wel/niet een gedetineerde is geweest." Geen stemhokje Er is geen stemhokje aanwezig in de gevangenis. Ten Veen: "Wij hebben vanuit het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) geen verzoek hiervoor ontvangen. Mochten wij dit verzoek in de toekomst ontvangen, dan willen wij graag in gesprek met het JCZ om te onderzoeken wat er mogelijk is."

Justitieel Complex Zaanstad in de grootste gevangenis van Nederland. In totaal is er plek voor zo'n 1.000 gedetineerden verspreid over vijf afdelingen. De schatting is dat er nu negenhonderd mensen zitten, waaronder zorgbehoevende. Er is een huis van bewaring, een Penitentiair Psychiatrisch Centrum en een afdeling voor langgestraften.

Alleen in bijzondere gevallen wordt het kiesrecht afgenomen. "Er zijn twee soorten kiesrecht: actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Passief kiesrecht is het recht om je verkiesbaar te stellen", legt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uit. DJI vervolgt: "Justitiabelen hebben, net als mensen in de vrije samenleving, actief en passief kiesrecht. Zij mogen dus stemmen en zich verkiesbaar stellen, tenzij de rechter hun het kiesrecht heeft ontnomen. Stemmen gebeurt vrijwillig en iemands keuze is anoniem." Het kiesrecht van iemand afpakken Gemeente Zaanstad geeft aan dat ze niet weet of dit ooit in de gevangenis in Westzaan is gebeurd. Er is hier namelijk geen overzicht van, 'maar wij hebben hier recentelijk geen rechtelijke uitspraak voor binnengekregen', aldus woordvoerder Sebastiaan ten Veen. Op de website van de Kiesraad staat dat het kiesrecht bijvoorbeeld afgepakt kan worden als iemand een stembiljet heeft vervalst. In tegenstelling tot nu, werd vroeger vaker de stem afgepakt. "Zo verloor iemand die was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar automatisch zijn kiesrecht", aldus de Kiesraad. Sinds 1983 is dit herzien en daarom is in de praktijk de bijkomende straf 'al jaren niet meer opgelegd'.