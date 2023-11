"Vernieling, ellende en geweld": waarom vuurwerk steeds explosiever en gevaarlijker wordt

Vuurwerk wordt steeds explosiever en daarmee gevaarlijker. Dat zegt de politie naar aanleiding van de vondst van honderden cobra's bij een 19-jarige man uit Amsterdam. De ellende neemt voornamelijk in de decembermaand toe. Daarom is de politie zeker deze periode extra alert op vuurwerkopslag in woonwijken. "Daarbij hebben we de hulp van waakzame buurtbewoners echt nodig", zegt vuurwerkdeskundige van de politie, Jack Sijm, in gesprek met Bureau NH.

De politie heeft vrijdagavond 3 november een verdachte aangehouden in verband met het bezitten van heel zwaar vuurwerk. Een 19-jarige man werd in Zaandam door de politie gecontroleerd. Er bleken 30 cobra's - dat is zwaar en illegaal vuurwerk - in zijn auto te liggen. Agenten gingen naar zijn huis, en wat bleek? In zijn kelderbox lag nog veel meer. Gevangenisstraffen Bijna 400 cobra's werden daar aangetroffen. Al het vuurwerk is in beslag genomen. In het bezit zijn van tweehonderd of meer cobra's kan leiden tot een gevangenisstraf van minimaal 9 maanden.

"Je ziet de enorme uitwerking en explosieve kracht als zoiets tot ontploffing wordt gebracht" Vuurwerkdeskundige Jack Sijm

Het opslaan van vuurwerk in een kelderbox, een auto, een huis. Het is levensgevaarlijk. Vuurwerkdeskundige Jack Sijm keek samen met Bureau NH naar beelden van aangestoken cobra's. Het laat de impact van dit soort explosies goed zien. "Je ziet de enorme uitwerking en explosieve kracht als zoiets tot ontploffing wordt gebracht. Bij het minste of geringste ontploft het met enorme druk." Tekst loopt door na video.

Zo vernietigend is zwaar vuurwerk - NH Nieuws

Lucratieve handel voor criminelen Vuurwerk wordt ook steeds explosiever en dus riskanter, ziet de politie. De handel in cobra's en ander zwaar geschut lijkt meer en meer een lucratief verdienmodel voor criminelen en hun netwerken. En dat levert nog meer gevaar op voor de samenleving, zegt Sijm.

"Vuurwerk wordt vaak gebruikt voor bedreigingen op mensen en aanslagen op woningen" Vuurwerkdeskundige Jack Sijm

"Vuurwerk wordt steeds zwaarder en wordt ook gebruikt door - veelal jonge - criminelen. Voor bedreigingen op mensen en aanslagen op woningen bijvoorbeeld. Het is ontzettend bedreigend als jou zoiets overkomt. De gevolgen zijn niet te overzien." Tekst loopt door na video.

Vuurwerk meer en meer in handel van criminelen - NH Nieuws

In garages, auto's, zelfs bij mensen thuis: vuurwerk wordt soms op gekke plekken opgeslagen. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Sijm: "Als ouder moet je weten waar je kinderen mee bezig zijn, dus ik doe een beroep op hen om scherp te zijn op signalen dat vuurwerk mogelijk in huis opgeslagen ligt. Het is belangrijk dat burgers scherp zijn op wat er in de buurt gebeurt. Doe daar dan alsjeblieft melding van."