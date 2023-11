Zien: Barry gaat binnenstebuiten in CT-scan en is gehavend door spijkers en paalworm

Neem een kijkje in de diepste vezels en jaarringen van Barry. Het eeuwenoude houten beeld dat vorig jaar is opgevist uit de Waddenzee ging eerder deze maand door de CT-scan van de Hanzehogeschool in Groningen. Gehavend door spijkers en paalworm wordt het nog een hele klus om het beeld voor het nageslacht te bewaren. Of blijft Barry eeuwig onder ons?

Op de scan is goed te zien dat er een scheur zit in het beeld, die loopt precies door het het midden, de groeikern van de boom waaruit het beeld is vervaardigd. Het beeld is verder aangetast door paalwormen en spijkers. "Er zit ook nog steeds water in. Daarom wordt het beeld opnieuw geconserveerd. Maar het zal binnen vijf jaar toch helemaal vervallen zijn."

Studente archeologie Tess Arzini van de Saxion Hogeschool in Deventer wilde voor haar onderzoek het beeld onderzoeken en bracht de contacten tot stand, zodat Barry naar de CT in Groningen kon komen. "Het is zo'n bijzonder beeld; die uitstraling en die strenge blik. Echt heel cool. ik focus me op scheepswrakken en het past precies in mijn studie maritieme archeologie."

Zijn we Barry dan straks helemaal kwijt? Tess: "Nee, want we hebben een 3D-scan van het beeld gemaakt en er komt een replica van Barry. Ook in miniatuurvorm, misschien als souvenir, dat weet ik niet, maar dan heb je tenminste nog wat. Het was voor mij sowieso een buitenkans om zo'n beeld te zien en in handen te hebben."

Om erachter te komen welke kleuren Barry heeft gehad is een ander onderzoek nodig, legt Tess uit. Barry is al naar Gent gebracht voor onderzoek naar de jaarringen, om te bepalen hoe oud het beeld is. Ook daar is nu nog het wachten op. Wie de echte Barry in de havenboet van Den Oever wil zien moet even geduld hebben. Naar verwachting is het beeld nog zeker een half jaar bij een gespecialiseerd bedrijf in Heerlen voor verdere conservering.

