'Bankmedewerker' shopt voor 5.000 euro in modewinkels met pinpas 77-jarige man

Een 77-jarige man uit Alkmaar is voor duizenden euro’s gedupeerd door een slinkse babbeltruc van een zogenaamde medewerker van de bank. Op de welbekende manier ging de fraudeur telefonisch te werk: hij deed zich voor als bankmedewerker en ontfutselde zo de pincode van de man. Even later werden zijn pin- en creditkaart opgehaald, waarmee is geshopt in dure winkels.

Het slachtoffer uit Alkmaar wordt op 3 augustus rond 15:30 uur gebeld. Telefonisch wordt de man wijsgemaakt dat er fraude zou zijn gepleegd met zijn pinpas. Hij wordt minutenlang aan de lijn gehouden. Uiteindelijk geeft de Alkmaarder zijn pincodes af.

Dure modewinkels

Kort erop, om 15.45 uur, verschijnt een koerier aan de voordeur van de man. Aan hem worden zowel de pinpas als de creditcard van de Alkmaarder meegegeven. Op bovenstaande beelden is te zien hoe met die passen diverse keren sommen geld is opgenomen. Dat doet hij bij een geldautomaat in winkelcentrum Europaboulevard de Mare in Alkmaar.

Ook is ermee in dure winkels in Amsterdam geshopt. In zowel een warenhuis als een dure modewinkel wordt gewinkeld met de passen van het slachtoffer. In totaal is er van de rekening van het slachtoffer 4875 euro afgeschreven.

De politie hoopt de verdachte snel te pakken en vraagt bij tips om contact op te nemen via onderstaande communicatiekanalen.