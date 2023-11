Zaanstreek-Waterland aA nl 'Bankmedewerkers' stelen geld en sieraden van 75-jarige vrouw na sluwe babbeltruc

Door een geraffineerde babbeltruc is een 75-jarige vrouw uit Zuidoostbeemster haar geld en dierbare sieraden kwijt. Ze werd gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de bank, die haar wel even uit de brand wilde helpen. Maar dat pakte toch net even anders uit.

Foto: Man betaalt met buitgemaakte pas -

De vrouw krijgt op 11 mei rond 16.00 uur een telefoontje. Er verschijnt op haar telefoon een anoniem nummer. De 75-jarige vrouw neemt de telefoon op en schrikt wanneer de “medewerker van de bank” aan de andere kant van de lijn vertelt wat er met haar rekening zou zijn gebeurd. Babbeltrucs De oplichtingstruc is inmiddels een welbekende, maar nog altijd geraffineerde list om mensen geld afhandig te maken. Mensen doen zich telefonisch voor als medewerker van de bank en vragen om gegevens, onder meer om pincodes. Even later haalt zogenaamd iemand van diezelfde bank de pinpas op. Daarmee wordt gepind of geshopt. Soms voor wel duizenden euro’s. In onderstaande video enkele tips hoe je kunt voorkomen dat je in een babbeltruc trapt. Tekst gaat verder onder de video.

Tips om babbeltrucs te voorkomen - NH Nieuws

De vrouw hangt naar eigen zeggen tussen 16.00 en 19.30 uur aan de telefoon met de 'bankmedewerker'. Ze vertrouwt hem haar pincode toe. Rond 18.15 uur verschijnt een koerier aan de deur, die neemt de pas mee. De koerier is zo sluw dat hij daarnaast ook nog eens om contant geld en sieraden vraagt. Uit de aangifte die in handen is van Bureau NH blijkt dat de gedupeerde de man aan haar voordeur vertelt dat ze nog “1.100 euro in huis had liggen en wat sieraden”. "De man vertelde mij dat er mogelijk bij me ingebroken zou worden", vervolgt ze. "De man gaf aan dat ik dit geld en de sieraden in een envelop moest doen en deze moest dichtplakken.” Dierbare sieraden meegenomen Verderop in de aangifte meldt ze: “Zij zouden dit geld en sieraden in een kluis bij de bank opslaan.” Het geld en de sieraden worden vervolgens door een andere man meegenomen om “te bewaren”. De vrouw is niet alleen meer dan duizend euro aan contanten kwijt, maar ook nog eens een apple watch, diverse gouden armbanden en een gouden ring met twee gouden handjes erop, zoals op onderstaande foto te zien is. In de ring staat een specifieke datum gegraveerd, namelijk 25/12/1972. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Het meegenomen sieraad van het slachtoffer -

Met de pinpas zijn diverse transacties gedaan. Totale schade? Bijna 1.600 euro. Er is sprake van twee verdachten die de pinpas hebben gebruikt. De politie is op de hoogte van de identiteit van één van de verdachten, maar tast nog in het duister wie de andere man is. Van hem zijn duidelijke opnames, die bovenaan dit artikel te bekijken zijn. De politie hoopt met het delen hiervan dat er tips binnenkomen over de identiteit van deze fraudeur.